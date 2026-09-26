Белый дом исключил CNN из пресс-пула на борту самолета Трампа

Белый дом не разрешил журналистам CNN сопровождать президента США Дональда Трампа на борту Air Force One во время его поездки в Теннесси в субботу, 26 сентября.

Об этом говорится в сообщении CNN, передает "Европейская правда".

Отмечается, что журналисты CNN должны были лететь на борту президентского самолета во время поездки Трампа в Теннесси на матч по университетскому футболу в составе телевизионного пресс-пула Белого дома.

Однако Белый дом не разрешил этого в пятницу, 25 сентября.

Стоит напомнить, что 21 сентября Politico, CNN и MS NOW заявили, что подают федеральный иск с целью немедленного восстановления доступа для своих репортеров, которым в субботу, 19 сентября, былоотказано во входе в комплекс Белого дома.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

24 сентября репортерам Politico, CNN и MS NOW восстановили доступ в Белый дом после решения судьи, который обязал администрацию Трампа немедленно допустить представителей этих трех СМИ.