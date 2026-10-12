Черногория закрыла две трети всех переговорных разделов по вступлению в ЕС

Черногория закрыла 21 из 33 переговорных разделов в рамках процесса вступления в Европейский Союз.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявления премьер-министра Черногории Милойко Спаича и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

В понедельник, 13 октября, Черногория закрыла ещё три переговорных раздела – 17, 18 и 19. Они представляют, по словам Спаича, три ключевых столпа европейской интеграции: ответственное экономическое управление, рациональное формирование государственной политики и социальный прогресс.

"На данный момент правительство Черногории буквально выполнило все обязательства в рамках своей компетенции, необходимые для завершающей фазы переговоров. Я верю, что и на других уровнях будет достигнут необходимый уровень мудрости и компромисса, чтобы довести этот процесс до самого конца", – написал премьер-министр Черногории.

Также Милойко Спаич ещё раз подчеркнул, что его страна стремится добиться полного членства в Евросоюзе в 2028 году.

А Марта Кос подчеркнула, что около двух третей всех глав теперь закрыты и финишная прямая для Черногории уже близка – но нельзя забывать о внедрении реформ.

"Реформы по этим главам помогут поддерживать стабильность цен, предоставлять правительствам точные данные для принятия лучших решений и укреплять права работников и безопасность на рабочем месте. Все политические силы, как в правительстве, так и в оппозиции, обязаны ставить интересы черногорцев на первое место, работать вместе и проводить остальные реформы без промедлений", – написала Кос.

Напомним, завтра в Европейском совете планируют закрыть ещё одну главу для Черногории – 20-ю. А также – открыть два кластера в переговорах о вступлении в ЕС с Украиной.

"ЕвроПравда" сообщала, что ЕС также разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами в евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат "дорожные карты" к членству.