В Еврокомиссии рассказали о трех темах обсуждений на переговорах в Осло

В ходе переговоров в Осло (Норвегия) во вторник, 20 октября, с участием президента Украины Владимира Зеленского, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и представителей Европы обсуждались три вопроса мирного урегулирования в Украине: территории, безопасность и послевоенное восстановление.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью в среду, 21 октября.

Участники переговоров в Осло 20 октября обсудили три вопроса, касающиеся будущего установления мира в Украине, включая территории, безопасность и послевоенное восстановление.

"Основными темами вчерашнего обсуждения были территории, безопасность и послевоенное процветание", – заявила Пинью.

По ее словам, переговоры в Осло стали продолжением встречи, которая состоялась двумя неделями ранее в Майами (США).

Она добавила, что чрезвычайно важно то, что "мы сидим за столом переговоров, что у нас есть возможность представить нашу позицию и что мы можем участвовать в достижении общей цели – положить конец этой ужасной войне, которая продолжается уже слишком долго".

Как сообщала "Европейская правда", 20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Европейский Союз представлял руководитель кабинета президента Еврокомиссии Бьорн Зайберт.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 октября уже прибыл в российский Санкт-Петербург, где у него запланированы переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

В свою очередь, президент Зеленский заявил, что во время переговоров в Осло 20 октября американская сторона подчеркнула, что Украина получит "надежные" гарантии безопасности.