"ЕвроПравда" узнала, кто будет представлять ЕС и НАТО на переговорах в Осло

В ходе переговоров в Осло с участием президента Украины Владимира Зеленского и специального посланника президента США Стива Уиткоффа Евросоюз будет представлять руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а НАТО – заместитель руководителя аппарата генерального секретаря Альянса Марк Рютте.

Об этом корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе узнала из собственных источников в ЕС и НАТО.

Европейский совет на переговорах в Осло 20 октября с участием президента Украины Владимира Зеленского будет представлять руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт, а НАТО – заместитель руководителя аппарата генерального секретаря Лоренц Майер-Миннеманн.

Как сообщала "Европейская правда", на переговорах в Осло во вторник, которые пройдут с участием спецпредставителей президента Трампа, президента Владимира Зеленского и лидеров Норвегии и Финляндии, также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также должностные лица из ЕС и НАТО.

К переговорам присоединятся специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Уиткофф прибудет в Осло лично, тогда как Кушнер будет участвовать дистанционно (зять президента Трампа заболел гриппом).

Запланированные встречи в Осло основаны на обсуждениях, состоявшихся в клубе Уиткоффа недалеко от Майами, где Украина обязалась рассмотреть и продвинуть ряд предложений, направленных на создание пути к всеобъемлющему и долгосрочному мирному соглашению, добавил американский чиновник.

Стив Уиткофф уже прибыл в Норвегию.