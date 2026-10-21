Суд в Грузии рассматривает иск о запрете ключевых оппозиционных партий

В среду Конституционный суд Грузии в Батуми начал слушания по иску, поданному правительством "Грузинской мечты" с требованием о полном запрете деятельности пяти основных оппозиционных партий.

Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".

Иск подписали 88 депутатов 150-местного парламента Грузии. Они требуют от суда запретить деятельность пяти оппозиционных партий – "Единого национального движения", "Коалиции за перемены", "Сильной Грузии – Лело", "Федералистов" и "Гахария за Грузию".

Суд будет заседать три дня – с 21 по 23 октября, чтобы рассмотреть иск, впервые поданный правящей партией "Грузинская мечта" год назад. Суд, решение которого является окончательным и не может быть обжаловано в Грузии, должен вынести свое решение до июня 2027 года.

Как утверждают авторы иска, эти политические объединения с 2016 года постоянно оспаривают как внутриполитическую, так и внешнеполитическую легитимность действующей власти Грузии и правящей партии.

В иске также отмечается, что целью деятельности упомянутых партий является "свержение и насильственная смена конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны и нарушение её территориальной целостности", в связи с чем эти партии должны быть признаны неконституционными, а их политическая деятельность – запрещена.

Возможный запрет оппозиционных партий может стать точкой невозврата в отношениях Грузии и ЕС.

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность недавними заявлениями представителей Евросоюза относительно судебного процесса по запрету оппозиционных партий, обвинив ЕС в "давлении".

Подробности читайте в статье: Грузия без оппозиции: как Тбилиси идет на окончательный разрыв с ЕС и грозят ли ему санкции.