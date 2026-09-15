СМИ: в километре от авиабазы Бундесвера разбился неизвестный дрон

В Германии после обнаружения обломков дрона к востоку от озера Штайнхуде, расположенного недалеко от Ганновера, продолжается масштабная полицейская операция.

Об этом стало известно Bild, передает "Европейская правда".

В настоящее время многочисленные сотрудники правоохранительных органов ведут поиски других обломков. По данным Государственного управления уголовной полиции (LKA), дрон упал в безлюдной открытой местности.

Отмечается, что эта территория расположена всего в одном километре от авиабазы Вооружённых сил Германии в Вунсторфе. Бундесвер подтвердил это изданию Bild.

Поскольку территория, на которой произошел инцидент, достаточно обширна, на месте работают многочисленные сотрудники экстренных служб.

В этом регионе также расположен военный аэродром Вунсторф (Нижняя Саксония).

Полиция проводит обыск территории силами большого контингента.

Следователи знают об этой находке с понедельника. По данным LKA, на данный момент нет никаких признаков опасности для населения. Однако поиски будут продолжаться.

Пока остается неясным, кому принадлежит беспилотник и откуда он взялся. Следователи намерены изъять и проанализировать остальные части дрона. Только после этого появятся дополнительные подробности об обстоятельствах инцидента.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

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