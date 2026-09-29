Германия передала "Укрзалізниці" несколько автомобилей для ремонтных бригад

Германия передала "Укрзалізниці" ещё 10 автомобилей для восстановления железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, передаёт "Европейская правда".

По данным ведомства, Германия передала пять пикапов и пять грузовых фургонов для путевых рабочих, связистов и энергетиков.

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Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.

После этого министр иностранных дел Андрей Сибига призвал страны-партнеры передать Украине локомотивы на фоне систематических российских атак на железнодорожную инфраструктуру.