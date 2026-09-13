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УЗ: Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда в 2 км от границы с Польшей

Новости — Воскресенье, 13 сентября 2026, 11:33 — Уляна Кричковская-Богданова

"Укрзализныця" сообщила, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.

Об этом говорится в заявлении от 13 сентября, передает "Европейская правда".

В "Укрзализныце" заявили, что Россия уже второе сутки подряд атакует железную дорогу.

"Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда", – говорится в заявлении.

Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

В соцсетях распространяются кадры с предполагаемого места происшествия.

Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин-Дорогуск".

Еще ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

А министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это террор главы Кремля Владимира Путина, который "стучит" непосредственно в двери ЕС и НАТО".

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