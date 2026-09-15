Сибига призвал партнеров помочь Украине с локомотивами из-за систематических ударов РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал страны-партнеры передать Украине локомотивы на фоне систематических российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

Об этом украинский министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, своими ударами по железной дороге Россия пытается подорвать логистику по всей Украине. В ночь на 15 сентября в результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре вблизи польской границы в Волынской области Украины был непосредственно поврежден еще один локомотив, сообщил министр.

С начала полномасштабного вторжения в результате российских атак было повреждено или полностью уничтожено более 500 локомотивов – более половины из них только в этом году, добавил он.

В этом контексте Сибига отметил, что железная дорога обеспечивает функционирование страны. Она позволяет оперативно эвакуировать мирных жителей из прифронтовых районов, перевозить жизненно важные грузы и обеспечивать доставку зерна и других критически важных товаров по всей стране.

"Чтобы эта жизненно важная артерия продолжала функционировать, Украине срочно нужна замена. Мы призываем всех наших партнеров немедленно оказать нам помощь в поиске локомотивов, совместимых с шириной колеи 1520 мм, а также в финансировании для ускорения закупки новых", – отметил глава украинского МИД.

Поддержка стабильности украинской железной дороги поможет предотвратить гуманитарный кризис и укрепить устойчивость Украины в сложных условиях полномасштабной войны, резюмировал Сибига.

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В "Укрзализныце" предположили, что целью дрона РФ мог быть поезд с дипломатами и политиками.