Большинство немцев считают "АдГ" угрозой для демократии

Большинство немцев считают ультраправую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") угрозой для демократии, свидетельствуют результаты опроса.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса от Politbarometer для телеканала ZDF приводит dpa.

Согласно его данным, 68% респондентов считают эту правопопулистскую партию опасной для демократии, тогда как 29% – нет.

В восточной Германии, где популярность партии резко выросла в последние годы, 42% опрошенных заявили, что "АдГ" не представляет угрозы для демократии, по сравнению с 26% в западных федеральных землях.

Мнения о том, следует ли запретить "АдГ", разделились. Примерно 43% опрошенных исследовательской группой Forschungsgruppe Wahlen высказались за запрет, тогда как 51% выступили против.

Мнения о том, как другие партии должны вести себя с "АдГ", были столь же неоднозначными. Примерно 45% респондентов заявили, что другие партии должны в принципе отказываться от сотрудничества с "АдГ", тогда как 53% считают, что другие партии должны решать вопрос о сотрудничестве в каждом конкретном случае отдельно.

Опрошенные в основном критически относились к запланированной программе реформ канцлера Фридриха Мерца. Лишь 30% считают, что реформы в целом движутся в правильном направлении, тогда как 59% считают, что они движутся в неправильном направлении.

Около 80% считают, что бремя реформ распределяется несправедливо, тогда как лишь 12% считают такое распределение справедливым.

Если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье, "АдГ" осталась бы, несомненно, самой сильной партией, сохранив 28% поддержки и опередив консерваторов Мерца, набравших 21%.

Социал-демократы сохранили бы свои позиции на уровне 13%, "Зеленые" поднялись бы на один процентный пункт до 15%, партия "Левые" осталась бы на уровне 12%, а ВДП – на уровне 3%.

В рамках опроса, проведенного 5–7 октября, было опрошено 1 311 избирателей по телефону и в интернете.

Напомним, во вторник депутат от "АдГ" впервые в истории Германии был избран председателем земельного парламента.

Это произошло в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, где 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Подробнее на эту тему читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.