США ввели санкции против 10 лиц и организаций за закупку оружия для Ирана

США ввели санкции в отношении 10 лиц и организаций, в том числе некоторых, базирующихся в Китае, Гонконге и Пакистане, за содействие Министерству обороны Ирана в закупке оружия и комплектующих.

Об этом сообщило во вторник Министерство финансов США, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эти санкции являются частью более широкой кампании администрации Трампа, направленной на экономическую изоляцию Ирана и принуждение его к переговорам о прекращении войны между США и Ираном, которая началась в феврале.

"В рамках операции Economic Outcast Министерство финансов будет и впредь выявлять и блокировать тех, кто оказывает материальную, технологическую или финансовую поддержку, позволяющую иранскому режиму продолжать свою террористическую деятельность", – заявил министр финансов Скотт Бессент.

"Министерство финансов не будет терпеть никакой поддержки режима и будет продолжать выявлять, разоблачать и изолировать тех, кто содействует Ирану", – добавил он.

Министерство финансов заявило, что санкции направлены на то, чтобы ослабить способность Тегерана возобновить свои программы вооружения, одновременно увеличив расходы для тех, кто поддерживает его усилия по закупке вооружения.

Президент США Дональд Трамп ранее опроверг информацию СМИ о том, что он готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные уступки Тегерана в отношении его ядерной программы.

Напомним, Иран предложил открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе через неделю, если США снимут морскую блокаду, отменят санкции на продажу нефти и восстановят режим прекращения огня во всем регионе.

Трамп ранее выразил уверенность, что его страна выиграет конфликт с Ираном "очень скоро".