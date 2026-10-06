США без предупреждения будут вводить санкции против иностранных учреждений за связи с Ираном

Соединенные Штаты предупредили иностранные финансовые учреждения, продолжающие вести бизнес с Ираном или его финансовым сектором, о том, что они могут подвергнуться санкциям со стороны Вашингтона без предварительного уведомления.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства финансов США, передает "Европейская правда".

Иран находится под жесткими санкциями со стороны США, но в последние недели Вашингтон предупредил другие страны, что они должны разрывать свои деловые связи с Тегераном, иначе ключевые компании и организации рискуют быть отключенными от долларовой финансовой системы.

В Минфине подчеркнули, что иностранные финансовые учреждения, содействующие доступу Ирана к глобальной финансовой системе, в частности путем предоставления услуг иранским банкам или их дочерним компаниям либо филиалам в третьих странах, могут подвергнуться санкционным ограничениям без предварительного уведомления.

"Иностранные финансовые учреждения, которые продолжают осуществлять операции с иранскими финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, могут стать объектом санкций в любой момент без предварительного уведомления и должны принять немедленные меры для прекращения такой деятельности и отношений", – говорится в предупреждении ведомства.

Запрет на открытие либо ведение корреспондентских или транзитных счетов в США для иностранного финансового учреждения входит в число "строгих условий", о которых предупреждает Министерство финансов.

Напомним, 1 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций против сети A7 – теневой банковской сети, связанной с Россией, которую Иран использует для уклонения от санкций.

В конце сентября США ввели санкции в отношении 10 лиц и организаций, в том числе базирующихся в Китае, Гонконге и Пакистане, за помощь Министерству обороны Ирана в закупке оружия и комплектующих.

15 сентября Соединённые Штаты объявили о введении санкций против российского банка ВТБ за его помощь Ирану в обходе санкций.