США ввели санкции против финансовой сети, связанной с Россией

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций против сети A7 – теневой банковской сети, связанной с Россией, которую Иран использует для обхода санкций.

Об этом сообщили в Минфине США, пишет "Европейская правда".

Санкции против сети A7 были введены в рамках операции "Экономический изгнанник" – кампании санкционного давления США на Иран.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов наложило санкции на сеть и определило её как серьёзную транснациональную преступную организацию.

Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при ведомстве предложила правило, которое будет запрещать перевод средств в рамках транзакций, к которым привлечены субагенты сети A7.

"Министерство финансов ликвидирует финансовую инфраструктуру, которая позволяет Ирану и другим противникам обходить санкции, перемещать незаконные средства и подрывать целостность глобальной финансовой системы", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Сеть A7 была создана и поддерживалась лицами, в отношении которых США применили санкции, с целью обхода санкционных ограничений. Она построила глобальную сеть субагентов – компаний, специально созданных для маскировки платежей, связанных с подсанкционными секторами и лицами, под видом обычной коммерческой деятельности.

Сеть A7 использовалась Ираном, в частности Корпусом стражей исламской революции, а также Россией. Она действовала как специально созданный механизм уклонения от санкций и отмывания денег, связанный с российскими незаконными финансовыми операциями.

По состоянию на январь 2026 года A7 заявляла, что обрабатывает более 2 000 транзакций в день с общим объемом свыше 7,5 трлн рублей (91,5 млрд долларов) или примерно 13 процентов от объема внешнеторговых операций России в 2025 году.

Субагенты сети A7 также предоставляли услуги киберпреступникам, в частности тем, кто использует программы-вымогатели и занимается закупками товаров, подпадающих под ограничения. Кроме того, они содействовали продаже иранской нефти и закупке оружия.

Как отметили в Министерстве финансов, сетью A7 руководит Илан Шор – молдавский олигарх-беглец и экс-глава запрещенной пророссийской партии "Шор".

В конце сентября США ввели санкции в отношении 10 лиц и организаций, в том числе некоторых, базирующихся в Китае, Гонконге и Пакистане, за помощь Министерству обороны Ирана в закупке оружия и комплектующих.

15 сентября Соединённые Штаты объявили о введении санкций против российского банка ВТБ за его помощь Ирану в обходе санкций.

Напомним, Иран предложил открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе через неделю, если США снимут морскую блокаду, отменят санкции на продажу нефти и восстановят режим прекращения огня во всём регионе.