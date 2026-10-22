В Польше опровергли информацию о прекращении военной помощи Украине из-за "года УПА"

В министерстве обороны Польши опровергли информацию о том, что поставки крупного пакета помощи были приостановлены из-за того, что Львовский областной совет провозгласил 2027 год "годом УПА и Романа Шухевича".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Fakt.

Речь шла о том, что депутаты Львовского облсовета провели голосование во время подготовки к отправке масштабного пакета военной помощи Польше, в результате чего поставки были приостановлены. В польском Минобороны это опровергли.

"Это ложная информация", – заявил изданию пресс-секретарь польского Минобороны Януш Сеймей.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что решение было принято на региональном уровне, без консультаций с центральной властью и дипломатами. Ведомство оценило резолюцию как наносящую ущерб усилиям по достижению взаимопонимания с Польшей.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий сообщил, что в администрации президента заверили польскую сторону, что постановление не вступит в силу. Он также обратил внимание, что информация о решении была удалена с сайта властей Львовской области.

Ранее "Европейская правда" писала, что из-за решения Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА и Романа Шухевича Польша приостановила поставки военного пакета помощи Украине. Об этом сообщил источник в украинском правительстве.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича". Это сразу вызвало критику со стороны польских властей. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такой шаг помогает врагам Украины.