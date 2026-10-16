Болгария попросила у НАТО "весь возможный спектр" систем против дронов

Болгария обратилась к НАТО с просьбой предоставить боевую авиацию, ракетные комплексы и системы противодействия дронам на фоне все более частых атак на суда в Чёрном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Nova, сообщил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Болгарский чиновник предупредил, что ситуация в Черноморском регионе становится все более напряженной. По его словам, интенсивность атак растет, а последние инциденты вблизи территории стран-союзниц свидетельствуют о необходимости ускоренной модернизации болгарской армии.

"Мы направили письма и обращения генеральному секретарю НАТО и Верховному главнокомандующему союзными силами с призывом усилить наши возможности, что подразумевает и размещение дополнительных сил на нашей территории. Мы ожидаем их решения. На данном этапе еще не подтверждено, чем именно и каким образом нас усилят", – отметил Стоянов.

В ответ на вопрос, о какой конкретно помощи попросила Болгария, он уточнил, что запрос охватывает широкий спектр военных возможностей.

"Мы попросили как авиацию, так и ракетные комплексы, системы противодействия дронам и патрульную авиацию. То есть – весь возможный спектр. Конечно, у наших союзников ограниченные возможности. Румыния также нуждается в дополнительных возможностях, как и страны Балтии", – заявил Стоянов.

На этой неделе дроны атаковали два судна, которые загорелись у черноморского побережья Румынии. В пятницу Румыния продолжила поиски пропавших в результате атаки 7 моряков.

13 октября коммерческое судно затонуло у черноморского побережья Болгарии в результате атаки дронов, что вынудило Софию вызвать посла России.

Глава МИД Румынии Оана Цою 15 октября заявила, что Россия превращает Чёрное море в опасную зону для гражданских судов.