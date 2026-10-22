Премьер Бельгии уверен: ЕС не вернётся к идее передачи Украине замороженных росактивов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил уверенность в том, что Европейская комиссия не возобновит дискуссии об использовании замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear, для финансирования Украины.

Заявление главы бельгийского правительства приводит The Brussels Times, сообщает "Европейская правда".

Де Вевер заявил, что убежден: Комиссия не будет предлагать никаких новых операций, связанных с российскими активами, для покрытия финансовых потребностей Украины.

"Я в этом уверен, потому что именно так и было сказано", – заявил он.

Де Вевер отметил, что не может исключить, что другие государства-члены попытаются возобновить дискуссию по поводу российских активов. Он раскритиковал своего нидерландского коллегу Роба Йеттена за то, что тот заявил в эфире радио, что хочет "забрать эти деньги".

По словам бельгийского премьера, некоторые новые европейские лидеры не участвовали в прошлогодних дебатах и теперь выдвигают аргументы, которые ему ранее удалось пресечь на ранней стадии.

Он сообщил, что предупредил своих европейских коллег о том, что "даже подобные высказывания" могут повлечь юридические последствия. По словам Де Вевера, его вмешательство дало результат.

"Один из коллег сказал мне в коридоре, что я как будто прошёлся по этой дискуссии с огнеметом", – сказал он, добавив, что за столом переговоров больше не наблюдалось сильного энтузиазма в отношении дальнейшего рассмотрения этого вопроса.

Во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центробанка РФ.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что на саммите ЕС не будет решений о финансировании Украины и росактивах из-за отсутствия согласия по этому поводу.

Между тем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов предложил использовать для нужд Украины замороженные в Европе российские средства поэтапно – такая идея, по его мнению, может помочь изменить позицию Бельгии.