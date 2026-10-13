На саміті лідерів ЄС 15-16 жовтня не буде рішень про фінансування України та росактиви

Під час засідання Європейської ради 15-16 жовтня не планується прийняття додаткових рішень щодо фінансування України, також на порядку денному лідерів ЄС немає питання щодо можливості використання заморожених активів РФ, хоча ця тема може бути піднята під час дискусії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька посадовців ЄС, ознайомлені з планами організації саміту Євроради.

Лідери держав ЄС не будуть приймати рішення про джерела фінансування України та росактиви.

Співрозмовники "Європейської правди" нагадали, що Україна та ЄС вже дійшли до висновку, що потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік закриті. Наразі мова йде про потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, частину яких закриють 45 млрд з кредиту ЄС на 90 млрд євро, і іншу частину – міжнародні партнери.

"Лідери ЄС наразі не налаштовані обговорювати питання 2027 року, доки не будуть виплачені кошти, заплановані на 2026 рік з кредиту ЄС", – заявив одині зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Ще один посадовець ЄС уточнив, що жодних рішень щодо фінансування України на засіданні Європейської ради 15-16 жовтня прийматися не буде.

"Хочу чітко зазначити: ми не очікуємо, що на цьому засіданні Європейської ради буде ухвалене рішення щодо фінансування України. Але подивимося, якою буде динаміка дискусії між лідерами щодо того, як реагувати на майбутні потреби України після 2026 року", – наголосив посадовець.

Тим не менш, у висновках саміту лідерів ЄС буде міститися заклик до міжнародних партнерів закрити залишок потреб України у фінансуванні у 2027 році.

Так само співрозмовники "Європейської правди" підкреслили, що питання заморожених активів РФ традиційно може бути підняте кількома державами-членами під час дискусії про Україну, але серед більшості лідерів ЄС поки що "немає апетиту" повертати це питання до порядку денного.

"Питання заморожених активів інтенсивно обговорювалося наприкінці минулого року – перед грудневим засіданням Європейської ради та ухваленим тоді рішенням. Відтоді дискусія – або, точніше, позиції сторін – не змінилася", – наголосив один з посадовців ЄС.

Нагадаємо, розгляд "українського питання" під час засідання Європейської ради в Брюсселі запланований на 16 жовтня, очікується присутність президента України Володимира Зеленського.

Як вже повідомляла "Європейська правда" з посиланням на джерела, також обговорення стосуватиметься ескалації гібридних атак Росії в Україні та в державах-членах ЄС. Іншим важливим елементом дискусії буде фінансування: більш конкретне визначення потреб України та того, як задовольняти їх спільно з міжнародними партнерами.

Також саміт лідерів ЄС 15-16 жовтня закличе допомогти Україні у її підготовці до зими, зокрема, у плані стійкості критичної інфраструктури, а також порушить питання наслідків блокування Росією експортних шляхів Чорним морем.