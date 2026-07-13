Рубио заявил о начале кампании по "устранению угрозы", исходящей от МУС для США

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о начале масштабной кампании, направленной на то, чтобы Международный уголовный суд не мог преследовать американцев.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, пишет "Европейская правда".

В Госдепе отметили, что таким образом ведомство будет "устранять угрозу", которую МУС "представляет для США".

"МУС представляет собой невыносимую угрозу суверенитету США – он претендует на полномочия привлекать к ответственности и даже заключать в тюрьму американских военнослужащих и должностных лиц, действующих в интересах национальной безопасности США", – говорится в заявлении.

Рубио заявил, что американцы никогда не соглашались на это, и все американские президенты со времени ратификации МУС "настаивали на том, что МУС не имеет юрисдикции над гражданами США".

По его словам, сейчас МУС стремится "стать глобальным арбитром, неподотчетным никому".

Поэтому он отметил, что в кампании по "ликвидации угрозы, которую МУС представляет для американцев", не будет запрещенных дипломатических мер.

Рубио отметил, что кампания будет предусматривать широкий спектр мер, среди которых:

дипломатические обращения высшего руководства к иностранным государствам, в которых подчеркиваются злоупотребления МУС и риски, возникающие для американцев и других стран, с призывом к ним выйти из состава МУС;

страны, сотрудничающие с американскими правоохранительными органами и вооружёнными силами США или пользующиеся преимуществами "зонтика безопасности" США, призываются отвергнуть якобы полномочия МУС по привлечению к ответственности американских должностных лиц и военнослужащих;

усиленный контроль за странами, которые отказываются отвергнуть ложные полномочия МУС, при этом полагаясь на помощь США;

дипломатические призывы к другим странам, которые, как и США, не являются участницами Римского статута, использовать свои дипломатические сети для принятия аналогичных мер вместе с нами;

аннулирование виз и запреты на въезд для персонала МУС;

усиление санкций против МУС и связанных с ним организаций.

Отметим, что США при президентстве Дональда Трампа крайне критично относятся к международному уголовному правосудию. Трамп ввел санкции в отношении ряда должностных лиц и судей Международного уголовного суда, а также ограничениям подвергся сам МУС.

В 2025 году Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест высокопоставленных должностных лиц Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

По данным СМИ, прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест главы Кремля Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, санкционированные Трампом.

В июне 2025 года администрация президента США ввела санкции против четырёх судей МУС. Трамп обвинил их в том, что они "принимали активное участие в незаконных и необоснованных действиях МУС, направленных против Америки или её близкого союзника, Израиля".