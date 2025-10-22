Европарламент награждает премией Сахарова двух заключенных журналистов в Грузии и Беларуси

В Европарламенте решили присудить нынешнюю премию Сахарова за свободу мысли заключенной грузинской журналистке Мзии Агломабели и заключенному Беларусью польскоязычному журналисту Анджею Почобуту.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

Европарламент 16 декабря наградит премией Сахарова редактора батумских онлайн-медиа Мзию Агломабели и журналиста Анджея Почобута, представителя польского меньшинства в Беларуси, которые оба находятся в тюрьме по политическим мотивам.

"Присуждая нынешнюю премию Сахарова... мы отмечаем двух журналистов, чья храбрость служит ярким маяком для всех, кто отказывается молчать. Оба заплатили тяжелую цену за то, что говорили правду, и стали символами борьбы за свободу и демократию", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Европарламент ранее в своих резолюциях призвал к освобождению Почобута и Агломабели и признал их политзаключенными.

Напомним, Анджей Почобут является журналистом и активистом польской общины в Беларуси, он критиковал режим Лукашенко и писал на историческую и правозащитную тематику. Он находится в тюрьме с 2021 года, приговорен к 8 годам колонии. Варшава пытается добиться его освобождения.

Мзия Агломабели – журналистка и руководительница батумских онлайн-изданий Batumelebi и Netgazeti. Ее задержали в январе 2025 года на акции протеста за пощечину полицейскому, а в августе приговорили к двум годам тюрьмы.

В 2023 году премию вручили борцам за права женщин в Иране; 2022 году – народу Украины и президенту Владимиру Зеленскому, в 2021 году – российскому политику Алексею Навальному, в 2020-м – демократической оппозиции Беларуси.