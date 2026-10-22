Науседа: мирные переговоры без Украины будут напоминать раздел сфер влияния

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал идею Кремля провести трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и США о прекращении российско-украинской войны без участия Украины.

Об этом Науседа заявил журналистам в четверг, сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовский президент убежден, что в переговорах о прекращении начатой Россией войны обязательно должна участвовать Украина, а форматы встреч без украинских представителей вызывают подозрения относительно возможного разделения зон влияния.

"В переговорах обязательно должна участвовать сама Украина, поэтому форматы, которые предлагает сама Россия, например, формат с участием Китая, США и России, вызывают подозрения, что может повториться сценарий Второй мировой войны и может произойти разделение на зоны влияния. Это вызывает большую обеспокоенность во всем регионе", – заявил Науседа.

По его словам, Китай не может быть полностью беспристрастным посредником в переговорах, пока остается пособником России в войне против Украины.

Науседа отметил, что в переговорах о завершении российско-украинской войны должен участвовать и представитель Европы. По его словам, интересы ЕС мог бы представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Завершение войны очень сильно повлияет на безопасность и общую экономическую и социальную ситуацию на всем европейском континенте, поэтому участие представителей Европы в переговорах было бы вполне естественным, но для этого мы должны установить очень четкие критерии", – сказал президент Литвы.

"Упоминается немало имен, но один критерий особенно важен – такой человек должен иметь мандат от всех 27 государств-членов ЕС. На данный момент такой официальный мандат предоставлен Антониу Коште. Поэтому, пожалуй, нет необходимости в каком-то дополнительном мандате", – пояснил президент.

Науседа добавил, что Россия будет сопротивляться любому участию Европы в переговорах, поэтому представители континента должны приложить дополнительные дипломатические усилия.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп 19 октября выразил готовность присоединиться к такой встрече, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.

21 октября специальный посланник президента США Стив Уиткофф по итогам своих встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным заявил, что обсуждение вопросов о прекращении российско-украинской войны будет продолжено в формате трехсторонних переговоров на техническом уровне.