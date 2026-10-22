Науседа: мирні переговори без України нагадуватимуть розподіл зон впливу

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував ідею Кремля провести тристоронні переговори Росії, Китаю та США про завершення російсько-української війни без участі України.

Про це Науседа сказав журналістам у четвер, повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовський президент переконаний, що у переговорах щодо припинення війни, розпочатої Росією, обов’язково має брати участь Україна, а формати зустрічей без українських представників викликають підозри щодо можливого поділу зон впливу.

"У переговорах обов’язково має брати участь сама Україна, тому формати, які пропонує сама Росія, наприклад, формат за участю Китаю, США та Росії, викликають підозри, що може повторитися сценарій Другої світової війни і може відбутися поділ на зони впливу. Це викликає велике занепокоєння в усьому регіоні", – заявив Науседа.

За його словами, Китай не може бути цілком неупередженим посередником у переговорах, доки залишається поплічником Росії у війні проти України.

Науседа зазначив, що у переговорах про завершення російсько-української війни має брати участь і представник Європи. За його словами, інтереси ЄС міг би представляти голова Європейської ради Антоніу Кошта.

"Завершення війни дуже сильно вплине на безпеку та загальну економічну й соціальну ситуацію на всьому європейському континенті, тому участь представників Європи в переговорах була б цілком природною, але для цього ми маємо встановити дуже чіткі критерії", – сказав президент Литви.

"Згадується чимало імен, але один критерій є особливо важливим – така особа має мати мандат від усіх 27 держав-членів ЄС. Наразі такий офіційний мандат надано Антоніу Кошті. Тому, мабуть, немає потреби в якомусь додатковому мандаті", – пояснив президент.

Науседа додав, що Росія чинитиме опір будь-якій участі Європи в переговорах, тому представники континенту мають докласти додаткових дипломатичних зусиль.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп 19 жовтня висловив готовність долучитися до такої зустрічі, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.

21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф за підсумками своїх зустрічей з українським президентом Володимиром Зеленським та правителем РФ Владіміром Путіним заявив, що обговорення щодо завершення російсько-української війни будуть продовжені у форматі тристоронніх переговорів на технічному рівні.