Зеленский провел первую встречу с Мадьяром без свидетелей и помощников

Президент Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Об этом "Европейской правде" стало известно от нескольких информированных источников.

Встреча состоялась на полях саммита ЕС в Брюсселе, она проходила тет-а-тет.

По словам одного из источников, беседа длилась около 30 минут – что существенно превышает заявленные Венгрией планы. Мадьяр публично прогнозировал, что будет говорить 10–15 минут. Впрочем, украинская сторона рассчитывала именно на такую продолжительность, которая и имела место. Примечательно, что по требованию венгерской стороны ни украинскую, ни венгерскую прессу не допустили даже на протокольную часть встречи, утверждают несколько не связанных друг с другом источников. Также именно венгерская сторона настояла на том, чтобы встреча полностью проходила в формате тет-а-тет, без помощников или членов делегации, что является довольно нетипичным для переговоров лидеров.

Встреча в Брюсселе состоялась после нескольких месяцев переговоров о времени и месте проведения. Киев рассматривал эту встречу как возможность превратить недавнее дипломатическое потепление в конкретный прогресс в отношениях между двумя странами.

Напомним, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква сообщил, что Владимира Зеленского пригласили принять участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины Венгерской революции в Будапеште. Они запланированы на 23 октября.

Зеленский и Мадьяр встретились после того, как Верховная Рада в понедельник, 12 октября, приняла в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

На следующий день ЕС начал переговоры с Украиной по двум кластерам после того, как Венгрия сняла свои возражения.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.