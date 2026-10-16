Зеленский получил приглашение в Будапешт на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский может посетить Будапешт на следующей неделе на фоне процесса налаживания отношений между Украиной и Венгрией.

Об этом в интервью Euronews рассказал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Владимира Зеленского пригласили принять участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины Венгерской революции, отметил Жовква.

Запланированный визит, который еще должен быть подтвержден, может состояться на фоне усилий по налаживанию отношений между Киевом и Будапештом после многолетних споров, которые неоднократно препятствовали продвижению Украины в ЕС.

"Мы получили приглашение. 23 октября состоится мероприятие по случаю 70-й годовщины Венгерской революции", – сказал Жовква в ответ на вопрос, получил ли Зеленский приглашение в столицу Венгрии.

"Президент Украины получил приглашение принять участие в мероприятии. Посмотрим", – добавил Жовква.

Приглашение поступило на фоне того, как Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готовятся к своей первой официальной двусторонней встрече в пятницу утром на полях саммита ЕС в Брюсселе, после нескольких месяцев переговоров о времени и месте их встречи.

Киев рассматривает эту встречу как возможность превратить недавнее дипломатическое потепление в конкретный прогресс в отношениях между двумя странами.

"Наши ожидания очень позитивны", – сказал Жовква, добавив, что Киев благодарен Венгрии за поддержку в продвижении переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

На следующий день ЕС начал переговоры с Украиной по двум кластерам после того, как Венгрия сняла свои возражения.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.