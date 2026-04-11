Эстония заказала у США еще три РСЗО HIMARS

Эстония дозаказала у американской компании Lockheed Martin, производителя HIMARS, еще три таких системы.

Эстонский центр инвестиций в оборону и Lockheed Martin подписали соглашение о закупке еще трех РСЗО HIMARS.

"Это точечная и долгосрочная работа, которая обеспечит выполнение оборонных планов НАТО. Дополнительные системы HIMARS обеспечат эстонской армии и НАТО необходимые способности для дальнобойных ударов, существенно усиливая и наши индивидуальные оборонительные способности, и сдерживание. Углубление сотрудничества с Lockheed Martin также непосредственно будет способствовать развитию эстонской оборонной промышленности", – отметил министр обороны Ханно Певкур.

Первые шесть приобретенных Эстонией HIMARS прибыли в страну прошлой весной. Заказанные три ожидаются в 2027 году.

Кроме них, Эстония закупает корейские РСЗО Chunmoo такого же типа – в декабре 2025 года анонсировали соглашение о шести системах, поставка ожидается в конце 2027 года.

Также на вооружение эстонской армии в этом году поступят немецкие ЗРК средней дальности IRIS-T, которые уже хорошо показали себя в Украине.

Литва ожидает первые батареи HIMARS в 2026 году.