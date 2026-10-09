Качка рассказал о первоочередных задачах на посту посла в ЕС

Тарас Качка, назначенный в пятницу на должность постоянного представителя Украины при ЕС, рассказал, что его первоочередной задачей на этом посту станет работа над своевременным поступлением европейской финансовой помощи.

Об этом Качка написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Качки, его глобальная миссия как посла заключается в том, чтобы этот "украинский файл" в Евросоюзе и в дальнейшем оставался в приоритете, а Украина быстро интегрировалась в ЕС.

А первоочередной задачей он назвал обеспечение того, чтобы европейская финансовая помощь, особенно оборонные средства, своевременно поступала в Украину, а украинская оборонная промышленность стала частью европейского рынка уже сейчас.

"После приезда в Брюссель сразу сосредоточусь на стабильной финансовой поддержке Украины в 2026–2027 годах и макрофинансовой помощи на последующие периоды", – отметил Качка.

Следующим шагом станет работа над успешным завершением интеграции украинских рынков в европейский. Речь идет об оборонном, металлургическом, аграрном, электроэнергетическом рынках, а также о формировании совместных логистических связей и цепочек поставок.

"И, конечно, на всех этих направлениях держится политика расширения ЕС, а сходятся они в переговорах о вступлении. Темп здесь задает президент: решения об открытии кластеров требуют согласия всех 27 государств-членов, и именно его диалог с лидерами ЕС часто становится решающим. А мы вместе с правительством и Верховной Радой должны открыть остальные кластеры и сделать все необходимое для того, чтобы Еврокомиссия положительно оценила выполнение условий первого кластера "Основы", – добавил Качка.

Президент Владимир Зеленский 10 октября назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

До назначения Тарас Качка с 17 июля 2025 года по 14 июля 2026 года занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Сообщалось, что Качка будет совмещать работу в ЕС также с обязанностями торгпредставителя Украины.

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