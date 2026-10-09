Зеленский назначил Качку послом Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу вечером.

"Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", – говорится в указе.

Тарас Качка в интервью "Европейской правде"

До назначения Тарас Качка с 17 июля 2025 года по 14 июля 2026 года занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

16 июля Верховная Рада утвердила бывшего постоянного представителя Украины при ЕС Всеволода Ченцова в качестве вице-премьера вместо Тараса Качки, а Качка занял его должность.

Сообщалось, что Качка будет совмещать работу в ЕС также с обязанностями торгового представителя Украины.

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