Министр обороны Эстонии ответил на подозрения в том, что НАТО выгодно затягивать войну в Украине

Министр обороны Эстонии Мартин Херем ответил на подозрения о том, что НАТО выгодно затягивать войну в Украине, и подчеркнул необходимость поддерживать Украину, чтобы она победила.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Херема попросили прокомментировать вопрос о том, могут ли некоторые союзники быть заинтересованы в том, чтобы как можно дольше сохранять сложившееся положение, когда Россия ведет войну в Украине, чтобы она не смогла напасть на НАТО.

"Я слышал этот вопрос много раз. И кто-то может сказать: да, это имеет смысл. Но, скажу вам честно: возможно, окончание войны несет для нас определенные риски и будет означать, что угроза для нас возрастет, но такая логика противоречила бы нашим ценностям, стремлению к свободе и демократии. А если мы закроем глаза на собственные ценности – то очень скоро потеряем все", – ответил он.

Министр обороны Эстонии подчеркнул необходимость поддерживать Украину как можно больше – "не просто для того, чтобы сдерживать войну, а чтобы помочь Украине победить".

"Я не могу себе позволить сказать что-то вроде: „Пусть война идет в Украине, так она не дойдет до нас". Нет, я хочу победы Украины. Это – моё убеждение", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, считает ли он, что союзники Эстонии в НАТО видят это так же, Херем отметил, что ему "трудно поверить, что латвийцы, финны, литовцы или поляки имеют такой план – заставить Россию дольше воевать в Украине".

"Возможно, я слишком наивен, но я говорю: я в это не верю. Потому что все мы – финны, латыши, литовцы – видим в Украине свое альтер-эго. И, безусловно, мы не хотим, чтобы Украина страдала. Иначе мы бы не тратили столько денег, ресурсов и не уделяли бы вам столько внимания. А мы это делаем", – подытожил эстонский министр.

Также он считает, что Россия обязательно "испытает" какую-то из стран независимо от того, как закончится российско-украинская война.

Кроме того, он рассказал о присутствии вооруженных сил стран НАТО в Украине.

Полное интервью с министром обороны Эстонии читайте здесь.