Премьер Эстонии: РФ хочет, чтобы мы устали поддерживать Украину

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Россия стремится заставить Европу сосредоточиться на собственных проблемах и отвлечься от поддержки Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Таллинне, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Михал отметил, что "поддержка Украины является частью нашей собственной безопасности", и предупредил, что "цели России не изменились", а Москва "испытывает наше единство гибридными атаками и пытается отвлечь наше внимание от Украины на что-то другое".

"Россия хочет, чтобы мы сосредоточились на своих проблемах и устали поддерживать Украину. Мы не должны допустить этого. Эстония будет продолжать оказывать Украине военную поддержку", – сказал эстонский премьер.

По его словам, задача европейцев – помочь Украине противостоять жестоким атакам России и предоставить ей дополнительное оружие и средства противовоздушной обороны.

"Мы каждый день учимся у Украины. Опыт Украины бесценен для развития нашего оборонного потенциала и оборонной промышленности… Членство Украины в НАТО в долгосрочной перспективе стало бы самой прочной гарантией безопасности", – заявил Михал.

Министр обороны Эстонии Мартин Херем в интервью "Европейской правде" ответил на подозрения, что НАТО выгодно затягивать войну в Украине, и подчеркнул необходимость поддерживать Украину, чтобы она победила.

Также он считает, что Россия обязательно "испытает" какую-то из стран независимо от того, как закончится российско-украинская война.

Кроме того, он рассказал о присутствии вооруженных сил стран НАТО в Украине.