Глава Пентагона назвал фейком сообщение о планах стать преемником Трампа

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию о своем возможном участии в президентских выборах в США в 2028 году, о чем ранее писали СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал у себя в Х.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники ранее сообщил, что Гегсет якобы обсуждал с близкими возможность выдвижения своей кандидатуры в 2028 году.

"Это на 100% неправда. Мы сообщили об этом NBC, но они просто лгут, ссылаясь на анонимные "источники", – отметил Гегсет.

Он добавил, что его единственной работой остается руководство Пентагоном.

В прошлом году президент США Дональд Трамп, говоря о том, кого он видит своим преемником, заявил, что у Республиканской партии есть "сильная скамейка запасных", в отличие от демократов.

Ранее Трамп также говорил, что во время президентской кампании 2028 года не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента, чтобы остаться у власти.