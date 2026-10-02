Хегсет объявил о создании отдела по вопросам религии в Пентагоне

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о создании отдела по вопросам религии в своем ведомстве в рамках реформирования Пентагона.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

По словам главы Пентагона, отдел будет оказывать "первоклассную религиозную поддержку" и подчиняться непосредственно ему.

"Наше ведомство, можно сказать, надевает полную броню Божью, ведь хотя мы ведем физическую войну, мы все знаем, что настоящая битва – духовная", – сказал Хегсет.

Согласно заявлению Пентагона, Управление по религиозным вопросам (ORA) будет отстаивать интересы военных капелланов и обеспечивать религиозную поддержку "на самом высоком уровне министерства".

Отмечается, что управление не будет "принуждать к участию в религиозных обрядах, отдавать предпочтение какой-либо конфессии или ограничивать права военнослужащих любой веры или тех, кто не исповедует никакой религии".

Кто возглавит вновь созданное управление, пока неизвестно.

Как отмечается, Хегсет воплощает своё евангелическое христианство в руководстве Пентагоном: он организует христианские богослужения для сотрудников и часто говорит о Соединённых Штатах как о христианской нации. В этом году ведомству пришлось опровергать информацию о том, что министр под видом молитвы процитировал вымышленный библейский отрывок, прозвучавший в фильме "Криминальное чтиво".

Инициатива министра по созданию религиозного отдела вызвала критику со стороны активистов.

"Пентагон обязан перед военнослужащими страны защищать религиозную свободу. Последнее заявление Хегсета нарушает это обещание, придавая христианству еще большую роль в формировании военной политики США", – заявила Рэйчел Лазер, глава организации "Американцы, объединенные за отделение церкви от государства", которая подала иск против Пентагона из-за проведения им богослужений.

Следует отметить, что в других федеральных ведомствах США существовали отделы по вопросам религии или веры, которые были созданы при президентстве Джорджа Буша-младшего и продолжали действовать в различных формах при администрациях Барака Обамы и Джо Байдена. Президент Дональд Трамп создал Управление по вопросам веры при Белом доме и реализовал подобную инициативу во время своего первого срока.

Как сообщалось, министр обороны США Пит Хегсет запланировал сокращение на 20% числа должностей генералов и адмиралов в рамках реорганизации своего ведомства.

Сообщалось, что отставка министра армии США Дена Дрисколла связана с длительным конфликтом с главой Пентагона Питом Хегсетом.