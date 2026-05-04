Австрия выслала трёх российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата из-за потенциального шпионажа.

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в понедельник, 4 мая, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата из-за "леса антенн" на крышах дипломатических зданий, которые могут использоваться для шпионажа.

"Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа", – заявила глава МИД Австрии.

Она подтвердила, что трое дипломатов уже покинули страну.

По имеющимся данным, с помощью спутникового оборудования, установленного на территории российского посольства в Вене и в российском дипломатическом городке в Вене, якобы осуществлялся перехват данных, в частности, от международных организаций.

В апреле Австрия сначала потребовала отмены дипломатического иммунитета трех сотрудников посольства, однако Россия не выполнила это требование, сообщает Die Presse.

В феврале 2023 года из-за обвинений в шпионаже из Австрии были высланы четыре российских "дипломата".

Весной 2024 года Министерство иностранных дел Австрии решило объявить двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что их деятельность "несовместима с дипломатическим статусом".