Стефанчук в Будапеште обсудил с венгерской коллегой вопросы евроинтеграции Украины

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился в Будапеште с председателем Государственного собрания Венгрии Агнеш Форштгоффер.

Об этом он сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".

Стефанчук подчеркнул, что эта встреча – вторая за короткий промежуток времени после недавней беседы между ними в Риме. Он поблагодарил за приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Венгерской революции 1956 года.

Спикер ВР отметил, что они отдельно говорили о совместных трагических страницах истории.

"Украинцы помнят Голодомор, венгры – советские репрессии и принудительные депортации. Именно поэтому важным шагом стало принятие Верховной Радой постановления о признании и осуждении преступлений советской военной администрации против венгров в 1944–1946 годах", – подчеркнул он.

Стефанчук убежден, что "восстановление исторической справедливости и открытый межпарламентский диалог должны способствовать укреплению доверия между Украиной и Венгрией".

Также они обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, в частности активизацию работы групп дружбы парламентов стран.

Отдельно он выразил надежду на дальнейшее содействие Венгрии в открытии остальных переговорных кластеров и продвижении Украины к членству в ЕС.

"Убежден, что общая заинтересованность в конструктивном диалоге, взаимное уважение и готовность слушать друг друга станут основой для дальнейшего развития украинско-венгерских отношений", – добавил Стефанчук.

В этот день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ценности и стремления участников Венгерской революции 1956 года близки украинцам, которые сегодня защищают свою свободу и независимость от российской агрессии.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов считает, что на данный момент удалось "перевернуть страницу" в отношениях с Венгрией, когда она создавала препятствия на пути Украины в ЕС.

После встречи президента Владимира Зеленского с главой венгерского правительства Петером Мадьяром 16 октября в Брюсселе такое же мнение о новой странице в отношениях высказал и Андрей Сибига.