Сибига провел параллель между Венгерской революцией и борьбой против агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ценности и стремления участников Венгерской революции 1956 года близки украинцам, которые сегодня защищают свою свободу и независимость от российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении министра по случаю 70-летия со дня начала Венгерской революции, сообщает "Европейская правда".

Сибига напомнил, что Москва направила танки, чтобы подавить стремление венгров к свободе, убивать участников протестов и преследовать венгерский народ. Однако в итоге Москва потерпела поражение, а венгры выстояли в течение десятилетий угнетающего правления и вернули себе свободу.

"С 1956 года мужество и героизм венгров стали мощным символом сопротивления для поколений европейцев и продолжают вдохновлять нас сегодня. Ценности и стремления Венгерской революции 1956 года глубоко резонируют с современными украинцами, которые защищают свою свободу и независимость от российской агрессии", – заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что жертва героев Венгерской революции 1956 года является вечным напоминанием о цене свободы и важности европейского единства в условиях российской агрессии.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов считает, что на данный момент удалось "перевернуть страницу" в отношениях с Венгрией, когда она создавала препятствия на пути Украины в ЕС.

После встречи президента Владимира Зеленского с главой венгерского правительства Петером Мадьяром 16 октября в Брюсселе такое же мнение о новой странице в отношениях высказал и Андрей Сибига.