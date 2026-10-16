Сибига о встрече Зеленского и Мадьяра: "Новая страница в отношениях между Украиной и Венгрией"
Министр иностранных дел Андрей Сибига подвел итоги встречи в Брюсселе президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
Об этом он сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".
Сибига назвал встречу Зеленского и Мадьяра исторической, а также новой страницей в отношениях между Украиной и Венгрией.
По словам украинского министра, эта встреча "стала кульминацией многих недель и месяцев дипломатической работы, направленной на нормализацию отношений".
"Результаты говорят сами за себя. Разблокированы два переговорных кластера, а на повестке дня – открытие остальных до конца года. Возобновился нормальный диалог о конкретных вопросах: экономике и торговле, приграничной инфраструктуре, деловых контактах, более тесных связях между людьми, гуманитарном сотрудничестве и т. д. Сегодня мы действительно открыли новую страницу", – сказал Сибига.
Он отметил, что нормализация отношений выгодна обеим странам. Также глава МИД поблагодарил украинскую и венгерскую команды, которые "нашли правильные подходы и решения".
"Сегодняшний содержательный и откровенный разговор лидеров один на один подтвердил добрые намерения двух стран и их готовность к взаимовыгодному сотрудничеству на основе взаимного уважения национальных интересов", – подчеркнул он.
По словам Сибиги, по итогам встречи лидеров он отдельно встретился со своей венгерской коллегой Анитой Орбан.
"Мы отметили достигнутый прогресс и скоординировали дальнейшие шаги, реализацию договоренностей президента Зеленского и премьер-министра Мадьяра. Нормализация происходит на всех уровнях", – поделился он.
В этот день Зеленский провел первую официальную встречу с премьером Венгрии. Встреча состоялась в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, она проходила тет-а-тет.
Мадьяр после встречи с Зеленским заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.
А Зеленский назвал свою встречу с Мадьяром "очень хорошей".