Сибига о встрече Зеленского и Мадьяра: "Новая страница в отношениях между Украиной и Венгрией"

Министр иностранных дел Андрей Сибига подвел итоги встречи в Брюсселе президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Об этом он сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".

Сибига назвал встречу Зеленского и Мадьяра исторической, а также новой страницей в отношениях между Украиной и Венгрией.

По словам украинского министра, эта встреча "стала кульминацией многих недель и месяцев дипломатической работы, направленной на нормализацию отношений".

"Результаты говорят сами за себя. Разблокированы два переговорных кластера, а на повестке дня – открытие остальных до конца года. Возобновился нормальный диалог о конкретных вопросах: экономике и торговле, приграничной инфраструктуре, деловых контактах, более тесных связях между людьми, гуманитарном сотрудничестве и т. д. Сегодня мы действительно открыли новую страницу", – сказал Сибига.

Он отметил, что нормализация отношений выгодна обеим странам. Также глава МИД поблагодарил украинскую и венгерскую команды, которые "нашли правильные подходы и решения".

"Сегодняшний содержательный и откровенный разговор лидеров один на один подтвердил добрые намерения двух стран и их готовность к взаимовыгодному сотрудничеству на основе взаимного уважения национальных интересов", – подчеркнул он.

По словам Сибиги, по итогам встречи лидеров он отдельно встретился со своей венгерской коллегой Анитой Орбан.

"Мы отметили достигнутый прогресс и скоординировали дальнейшие шаги, реализацию договоренностей президента Зеленского и премьер-министра Мадьяра. Нормализация происходит на всех уровнях", – поделился он.

В этот день Зеленский провел первую официальную встречу с премьером Венгрии. Встреча состоялась в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, она проходила тет-а-тет.

Мадьяр после встречи с Зеленским заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.

А Зеленский назвал свою встречу с Мадьяром "очень хорошей".