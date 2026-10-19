Вице-премьер Ченцов считает, что сопротивление Венгрии вступлению Украины в ЕС уже в прошлом

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов считает, что на данный момент удалось "перевернуть страницу" в отношениях с Венгрией, когда она создавала препятствия на пути Украины в ЕС.

Такое мнение Ченцов высказал в интервью "Европейской правде".

Вице-премьер общался с "ЕП" после встречи президента Владимира Зеленского и премьера Венгрии Петера Мадьяра на полях саммита ЕС в Брюсселе 16 октября.

"Можно сказать, что мы действительно перевернули эту страницу. Состоялась очень позитивная, теплая встреча президента Владимира Зеленского и премьера Петера Мадьяра, и после нее мы с Андреем Сибигой провели отдельную встречу с Анитой Орбан", – рассказал Ченцов.

Основная идея, по его словам, сейчас заключается в том, чтобы перезагрузить отношения.

"Нужно возобновить работу двусторонней межправительственной комиссии, чтобы расширить спектр нашего взаимодействия, ведь в последнее время мы слишком сосредоточивались на вопросе меньшинств. Думаю, у нас постепенно наладится нормальное двустороннее взаимодействие. А на европейском направлении – рассчитываем, что откроем следующие два кластера", – выразил надежду Ченцов.

Он подчеркнул, что пока не видит существенных проблем, которые могли бы привести к блокированию Венгрией открытия кластеров 4 и 5 для Украины.

Напомним, Мадьяр после встречи с Зеленским заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.

А Зеленский назвал свою встречу с Мадьяром "очень хорошей".

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