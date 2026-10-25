Вучич против студентов: в Сербии начались самые напряженные за последние годы выборы

В Сербии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, которые рассматриваются как противостояние между бывшим президентом Александаром Вучичем и студенческим движением, которое почти два года возглавляло протесты против него.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Избирательные участки работают с 7:00 до 20:00. Право голоса имеют почти 6,5 млн граждан, а голосование проходит на более чем 8 тысячах участков. Для голосования за рубежом зарегистрировано чуть более 100 тысяч избирателей.

На избирательных участках в Белграде и Нови-Саде перед началом голосования в 7 утра образовались очереди.

В выборах участвуют 18 избирательных списков, однако де-факто выборы превратились в соревнование между правой Сербской прогрессивной партией Вучича, которого выдвинули кандидатом в премьер-министры, и "Студенческим списком", который поддерживает молодежь.

Накануне выборов главные оппоненты шли нога в ногу, что делает выборы самыми непредсказуемыми за последние годы. Согласно опросу Ipsos, опубликованному в четверг, Сербская прогрессивная партия Вучича лидировала с 47% голосов против 40% у студенческого движения. Другие опросы показывали лидерство "Студенческого списка".

Ожидается высокая явка, а большинство мелких партий могут не преодолеть 3-процентный барьер для прохождения в парламент.

Внеочередные парламентские выборы были объявлены 9 сентября тогда ещё президентом Вучичем. В конце сентября Вучич подал в отставку с поста.

Выборы проходят после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и авторитаризма Вучича. Протесты были вызваны гибелью 16 человек в 2024 году, когда в городе Нови-Сад обрушился навес железнодорожного вокзала. С тех пор студенты получили широкую поддержку общества.

Прошлые парламентские выборы в Сербии состоялись 17 декабря 2023 года.

Читайте подробнее в статье: "Вечный Вучич" уходит с поста. Зачем президент Сербии планирует досрочные выборы.