Мерц прокомментировал свои рекордно низкие рейтинги

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не заинтересован в популярности, подчеркнув, что его приоритетом является проведение сложных реформ, а не повышение собственных рейтингов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мерц заявил во вторник на Дне немецких работодателей в Берлине, его цитирует DW.

Опрос ARD-DeutschlandTrend, опубликованный 1 октября, показал, что лишь 10% избирателей удовлетворены деятельностью Мерца. Это самый низкий показатель среди всех канцлеров Германии с момента начала проведения опросов в 1997 году.

"Я не намерен становиться любимцем нации. Моя цель – вернуть эту страну на правильный путь, чтобы мы снова могли предложить разумные перспективы, особенно для молодого поколения", – прокомментировал свою непопулярность канцлер.

Мерц высказал эти мысли в ответ на вопрос, готов ли он противостоять сопротивлению в отношении потенциально непопулярных реформ, направленных на повышение конкурентоспособности Германии.

"Я нахожусь в самом эпицентре этого конфликта. Если бы это было не так, мои личные рейтинги были бы лучше", – сказал также глава немецкого правительства.

Как сообщалось, подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.

Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года канцлер Фридрих Мерц покинет свой пост.

Между тем ультраправая партия "Альтернатива для Германии" впервые достигла уровня поддержки в 30%.