Фицо обвинил Запад в провоцировании войны с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад более четырёх лет "бесполезно подливал масла в огонь" в контексте российско-украинской войны и тем самым якобы провоцировал конфликт между РФ и НАТО.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях, цитирует Dennik N, пишет "Европейская правда".

Премьер Словакии считает, что западные политики стремятся спровоцировать конфликт НАТО с Россией в случае поражения Украины на поле боя.

"Провал стратегии уничтожения России посредством войны в Украине заставляет многих западных политиков прийти к выводу, что если это не удастся с помощью украинской армии и ее полной поддержки, то нужно сделать все, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и Россией", – заявил Фицо.

Он повторил, что "Запад более четырёх лет тщетно подливал масла в огонь в Украине".

При этом Фицо признаёт, что войну начала Россия, напав на Украину, но подчеркивает: "Россию невозможно победить в обычной войне, только с помощью ядерного оружия".

"Если кто-то заинтересован в том, чтобы спровоцировать военный конфликт между НАТО и Россией с целью удовлетворения собственных национально-государственных интересов, то он должен нести за такой шаг собственную ответственность и не перекладывать её на другие государства-члены НАТО", – добавил он в обращении.

Фицо заверил, что Словакия не будет участвовать в таком "конфликте", несмотря на статью 5 НАТО.

"При моем правительстве никто под надуманным предлогом не выгонит словацких солдат за пределы территории Словакии, чтобы они воевали против России или другой страны", – подчеркнул он.

В видео он заявил, что ежемесячно на фронте гибнет 27 тысяч украинских военных. Эту цифру, по его словам, ранее привёл премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Я не имею права ставить под сомнение эти данные, хотя намеренное преувеличение масштабов человеческих потерь может повлиять на западный мир, чтобы тот ещё больше увеличил военную и финансовую помощь Украине", – сказал премьер Словакии.

18 сентября Фицо должен был отправиться в Украину, чтобы принять участие в саммите "Карпатской инициативы", но отменил визит из-за болезни.

Ранее словацкий премьер заявил, что "не хочет, чтобы в Словакию пришла война из-за "какой-то статьи 5" НАТО.