В Молдове допустили перенос КПП Украины на свою территорию

Министр внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин заявила, что власти страны рассматривают возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию.

Заявление главы МВД Молдовы приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Как отметила министр, это снизит риски, связанные с войной в Украине и атаками, происходящими в непосредственной близости от государственной границы Молдовы.

По её словам, из-за частых атак России на приграничные зоны Украины Молдова вывела своих пограничников и таможенников из четырёх пограничных пунктов, расположенных на украинской территории.

Она также отметила, что Молдова ведет переговоры с украинской стороной о том, чтобы представители украинской пограничной службы также перешли на территорию Молдовы для осуществления совместного контроля.

"Таким образом, это будут минимально необходимые меры для снижения рисков, связанных с войной в Украине и атаками, происходящими в непосредственной близости от государственной границы… В настоящее время, как я уже говорила, есть два пограничных пункта. На основе договоренностей, достигнутых с украинской стороной. Конечно, в будущем, в среднесрочной перспективе, мы проанализируем и другие пункты, в зависимости от степени риска инцидентов, которые уже произошли", – сказала Мисаил-Никитин.

В украинском МИД сообщили 7 октября, что Украина ведет переговоры с соседними странами-партнерами о возможности перестроить работу на границе для повышения безопасности из-за российских обстрелов.

Также стало известно, что власти Молдовы создают на КПП на границе с Украиной защитные зоны, где сотрудники пограничных пунктов, а также граждане, находящиеся на границе, могли бы укрыться от возможных ударов дронов.