Во Франции кибератака вывела из строя системы охлаждения крупных супермаркетов

Во Франции масштабная кибератака привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Хакеры сумели перевести холодильники и морозильные камеры в режим размораживания в течение ночи, отметил представитель торговой группы Les Mousquetaires, в состав которой входят сети супермаркетов Intermarché и Netto.

Пострадали около 150 магазинов группы по всей Франции.

Глава группы Coopérative U Доминик Шельчер также подтвердил, что произошла атака, которая повлияла на работу холодильных систем в нескольких магазинах. Он назвал её "беспрецедентной" и "неприемлемой".

По сообщениям СМИ, пострадали и другие сети. Пресс-секретарь Les Mousquetaires отметил, что атака была направлена на датского поставщика программного обеспечения, услугами которого пользуются различные продовольственные ритейлеры.

Пресс-секретарь Les Mousquetaires добавил, что теперь многие продукты питания придется утилизировать. Полный масштаб ущерба пока неизвестен.

Расследование атаки взял на себя отдел по вопросам киберпреступности Парижской прокуратуры. По её данным, также поступали сообщения о пожарах.

Прокуратура отметила, что расследование позволит "идентифицировать потерпевших и установить связь с заявленными ими убытками".

Недавно в полиции Дифед-Повис в Уэльсе заявили о кибератаке, которая привела к сбоям в работе некоторых систем и могла привести к несанкционированному доступу к информации о сотрудниках.

Также сообщалось, что небольшая французская коммуна в Бургундии жаловалась, что всего за одну неделю подверглась сотням тысяч кибератак – в большинстве случаев, судя по всему, злоумышленники отправляют запросы из России.