Премьер Испании уверяет, что железнодорожная система безопасна после двух смертельных аварий

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что, несмотря на две масштабные смертельные катастрофы, железнодорожная система страны безопасна.

Об этом Санчес сказал в ходе выступления в парламенте, его цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

Испанский премьер также подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы выяснить причины инцидентов и поддержать семьи жертв.

"Все государство делает и будет делать все возможное, чтобы поддержать пострадавших и семьи жертв, выяснить причины аварии и, если будет необходимо, обеспечить справедливость", – заявил Санчес.

Железнодорожная система Испании "не является совершенной, но она безопасна", добавил он.

Глава правительства Испании также пообещал принять все необходимые меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.

В свою очередь лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил правительство в том, что оно "играло в русскую рулетку с нашей безопасностью".

Он заявил, что катастрофу в Андалусии можно было предотвратить, а также раскритиковал правительство за то, что оно не извинилось и не "взяло на себя ответственность".

В свою очередь Санчес заявил, что его правительство почти утроило инвестиции в железнодорожную инфраструктуру с момента прихода к власти в 2018 году.

Он обвинил предыдущее правительство Народной партии в недостаточных инвестициях в национальную железнодорожную сеть, которая, по его словам, еженедельно перевозит более 12 миллионов пассажиров.

"Без сомнения, еще есть над чем работать и что улучшать", – заявил Санчес законодателям.

Напомним, 18 января в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении. Жертвами аварии стали 45 человек.

Расследование показало, что причиной катастрофы могли стать трещины в рельсах.

После этого недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.