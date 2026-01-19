В железнодорожной катастрофе в Испании погибли более двух десятков человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в городе Адамус испанской провинции Кордова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

21 человек погиб, 24 получили тяжелые травмы – такой итог столкновения около 19:40 вечера воскресенья двух скоростных поездов в городе Адамус, в провинции Кордова, в 37 километрах к северо-востоку от андалузского города.

По предварительной информации, поезд Iryo 6189, который выехал из Малаги в 18:40 в направлении Мадрид-Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов на въезде в путь 1 станции Адамус, выехав на соседний путь, примерно в 19:38.

Именно в этот момент в южном направлении двигался другой поезд дальнего следования и высокой скорости, принадлежащий Renfe, Alvia 2384, который следовал в обратном направлении: от Пуэрта-де-Аточа до Уэльвы, двигаясь по пути, на который выехал Iryo, с которым он столкнулся с большой силой.

Скорость, с которой двигались оба поезда, неизвестна, но предполагают, что она не была максимальной, что позволило избежать катастрофы с еще более непредсказуемыми последствиями, учитывая, что в поезде Iryo путешествовало не менее 317 человек. Больше всего пострадали вагоны № 6, 7 и 8. Alvia столкнулся с ними лоб в лоб. Машинист этого поезда Alvia является одним из погибших в аварии.

В обоих поездах путешествовали 484 пассажира.

Первые сообщения указывали на сложную ситуацию с ликвидацией последствий аварии, что давало основания предполагать большое количество жертв. Служба 061 развернула масштабную операцию с пятью мобильными реанимационными бригадами, транспортным средством для логистической поддержки и четырьмя бригадами неотложной медицинской помощи. Кроме того, на месте был развернут полевой госпиталь.

Главный ответственный за железнодорожную инфраструктуру Испании, министр транспорта и устойчивого развития мобильности Оскар Пуэнте, объявил, что отправляется на станцию Аточа, чтобы оттуда следить за ходом спасательных операций в центре чрезвычайных ситуаций Renfe.

После полуночи Пуэнте провел пресс-конференцию на вокзале Аточа, где подтвердил, что авария произошла на прямом участке пути, который был обновлен в мае. "Очень странная авария", – сказал министр, ссылаясь на показания экспертов и технических специалистов Adif, с которыми он встретился.

Премьер-министр Педро Санчес также сообщил, что правительство сотрудничает с компетентными органами и службами экстренной помощи, чтобы оказать помощь пассажирам двух поездов, сошедших с рельсов.

"Правительство сотрудничает с другими компетентными органами и службами экстренной помощи, чтобы оказать помощь пассажирам", – заявил Санчес в социальной сети X в сообщении, в котором заверил, что "очень внимательно следит" за аварией.

Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.

В начале октября в районе словацкого города Рожнява столкнулись два экспресса, в результате чего пострадали 69 человек.

27 октября в Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком между городами Белчице и Брезнице, в результате чего шесть человек получили ранения.

А в начале ноября в английском графстве Камбрия сообщили о серьезном транспортном инциденте после того, как сошел с рельсов поезд, следовавший из Глазго в Лондон.