Германия впервые за пять лет депортировала афганца без судимости

28 июля Германия депортировала 31 гражданина Афганистана; среди депортированных был человек без судимостей – впервые с момента возвращения "Талибана" к власти в Кабуле.

Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Александра Добриндта сообщило издание Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мужчина, которого депортировали обратно в Афганистан, подлежал депортации после того, как исчерпал свои возможности подать ходатайство о предоставлении убежища. Отмечается, что он пытался поселиться в другой европейской стране. Впоследствии выяснилось, что он проживал там нелегально, поэтому после возвращения в Германию было принято решение о его депортации в Афганистан.

Этот мужчина был среди 31 гражданина Афганистана, депортированных самолетом во вторник, 28 июля. Все остальные имели уголовные судимости. По словам Добриндта, речь шла о "преимущественно лицах, совершивших особо тяжкие и тяжкие преступления, в частности убийства, изнасилования и насильственные действия".

Министр объявил, что депортации несудимых лиц в Афганистан будут продолжаться и в дальнейшем.

"В течение последних недель мы обратили внимание федеральных земель на то, что депортация лиц, подлежащих выезду из страны, в Афганистан будет возможна и в дальнейшем, даже если речь будет идти не исключительно о лицах, совершивших особо тяжкие преступления", – сказал Добриндт.

Депортации в Афганистан после захвата власти радикальным исламистским режимом "Талибан" в 2021 году остаются спорными, учитывая опасения по поводу прав человека и отношения к репатриантам.

С момента возобновления депортаций в 2024 году Германия вернула в страну более 200 человек. По данным правозащитной организации Amnesty International, по меньшей мере один человек погиб в Афганистане после возвращения.

28 июля в немецком аэропорту Лейпциг/Галле состоялся митинг против очередного депортационного рейса в Афганистан.

В июне стало известно, что в консультации с "Талибаном" немецкое правительство ускоряет депортацию афганских преступников на родину.

В феврале Германия депортировала 20 человек в Афганистан в рамках первой партии депортированных, о которой было непосредственно договорено с "Талибаном".