Германия депортировала 22 гражданина Афганистана в Кабул

Федеральная полиция Германии депортировала ещё более двух десятков афганцев, в отношении которых было принято решение об обязательном высылке, чартерным рейсом на их родину.

Об этом правоохранители сообщили в социальной сети X, передаёт "Европейская правда".

Во вторник, 1 сентября, Германия депортировала в Кабул 22 афганских мужчины.

В заявлении подчеркнули, что все они без исключения – мужчины, имевшие судимости за уголовные преступления.

Депортации в Афганистан после захвата власти радикальным исламистским режимом "Талибан" в 2021 году остаются спорными, учитывая опасения по поводу прав человека и отношения к репатриантам.

В феврале Германия депортировала 20 человек в Афганистан в рамках первой партии депортированных, о которой было непосредственно договорено с "Талибаном".

В конце августа федеральная полиция Германии депортировала 23 гражданина Афганистана в их страну происхождения.