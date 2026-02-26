Германия впервые в сотрудничестве с "Талибаном" депортирует афганцев

Германия депортировала 20 человек в Афганистан в рамках первой партии депортированных, о которой была достигнута непосредственная договоренность с "Талибаном" после возвращения боевой группировки к власти в 2021 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министерство внутренних дел Германии сообщило в четверг, что чартерный рейс вылетел из Лейпцига в Кабул, перевозя 20 осужденных афганцев.

Хотя Германия уже депортировала граждан Афганистана в последние годы, такие депортационные рейсы ранее осуществлялись при посредничестве Катара.

Это первый такой рейс, который базируется на соглашении с талибами и координируется с ними.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что соглашение "создает надежную основу для прямых и постоянных депортаций в Афганистан".

Контакты с боевиками очень спорны, поскольку правительство Германии не поддерживает дипломатических отношений с Афганистаном под властью талибов.

Тема депортации людей в Афганистан также противоречива, поскольку правозащитные группы и некоторые политики спорят о правомерности депортаций в страны, где продолжаются беспорядки.

В середине августа правозащитные организации подали жалобу на министров иностранных и внутренних дел Германии, обвинив их в том, что они не защитили афганских граждан в Пакистане, которые уже получили разрешение на въезд в Германию, от депортации в контролируемый талибами Афганистан.

Напомним, в декабре Германия осуществила депортацию в Сирию осужденного сирийского гражданина – впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 году.