Венгрия сократила свой запрос по оборонной программе SAFE с 16 до 5,4 млрд евро

Европейская комиссия сообщила, что Венгрия планирует привлечь 5,4 млрд евро в виде кредита в рамках оборонной финансовой программы ЕС SAFE вместо запланированных ранее 16 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HVG.

Венгерское правительство уже сообщило окончательную сумму и в ближайшее время должно представить обновленный план.

В рамках программы SAFE (Security Action for Europe) Европейский Союз предоставляет государствам-членам кредитное финансирование на льготных условиях на общую сумму 150 млрд евро для финансирования оборонных инвестиций.

Изначально Венгрия претендовала на 16 млрд евро, но теперь планирует использовать чуть больше трети этой суммы.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге заявил, что государства-члены сами решают, какой объем кредита хотят привлечь, а Еврокомиссия не сокращает доступные им суммы.

Не только Венгрия, но и другие правительства решили не использовать весь доступный им кредитный лимит. Поэтому Еврокомиссия планирует еще в этом году объявить новый конкурс, в рамках которого государства-члены смогут претендовать на оставшиеся средства. Объявить его должны именно в 2026 году, иначе неиспользованные суммы могут быть утрачены.

В последние дни министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди заявлял, что решение об использовании кредита SAFE следует принимать с учетом возможностей венгерской экономики, поскольку эти средства являются кредитом, который придется возвращать.

Ранее стало известно, что Польшу и еще несколько стран ЕС застали врасплох слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении использовать остаток средств программы SAFE для создания отдельной программы совместных проектов с украинскими компаниями.

Польша ранее заявила о заинтересованности в использовании дополнительных средств по программе SAFE, которые не будут использованы другими государствами.