Лукашенко заявил, что Латвия инсценировала нападение на границе, чтобы получить деньги от ЕС

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил латвийскую сторону в инсценировке инцидента на границе, произошедшего в начале октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zerkalo.io.

Лукашенко заявил, что белорусская сторона не причастна к инциденту.

"Мы прекрасно знаем, мне об этом уже доложили, что всё это было сделано латвийцами в качестве информационного повода, чтобы получить деньги от Европейского Союза. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию – люди в масках, военные – кого-то схватили, захватили или затолкали туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь", – заявил Лукашенко на совещании с руководством силовых структур.

Он добавил, что такие операции не проводятся без согласования с главой государства.

"Со мной подобные вещи не согласовывались. А, следовательно, и не проводились. Я это знаю точно. Потому что ваша исполнительность абсолютно не подвергается сомнению", – обратился он к присутствующим силовикам.

Лукашенко назвал "ложью" то, что об этом инциденте писали СМИ, а также обвинения, звучавшие в адрес Беларуси.

"Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывшие республики Советского Союза, ни Польша не обладают достаточным потенциалом, чтобы удовлетворить свои желания. Особенно в военной сфере. Например, Польша – закупает танки, другое вооружение, которое сегодня не из дешёвых. Дров для населения нет, а танки и другую военную технику нужно закупать", – заявил Лукашенко.

В ночь с 5 на 6 октября агрессивно настроенные вооружённые мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Лица, сопровождавшие мигрантов, угрожали военнослужащим, которые не позволили им пересечь границу. Через несколько часов люди в масках всё же проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее малоизвестная группировка "Чёрные русы".

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.

Правительство Латвии на прошлой неделе приняло решение продлить операцию по противодействию нелегальной миграции Vilkatis до 31 декабря.