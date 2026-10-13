Ответственность за инцидент на границе Латвии и Беларуси взяла на себя группа "Черные русы"

Ответственность за инцидент, произошедший в начале октября на латвийско-белорусской границе, в ходе которого вооруженные мужчины в масках пытались переправить в страну 20 нелегальных мигрантов, а впоследствии повредили инфраструктуру, взяла на себя ранее малоизвестная группировка "Черные русы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В ночь с 5 на 6 октября агрессивно настроенные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Лица, сопровождавшие мигрантов, угрожали военнослужащим, которые не позволили им пересечь границу. Через несколько часов люди в масках всё же проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру.

Ответственность за этот инцидент взяла на себя малоизвестная в Беларуси группировка "Чёрные русы", которая пообещала продолжать тайные операции.

Минутное видео было распространено в Telegram-канале. В титрах указано, что говорит Неман, представитель группировки "Черные русы". Лицо скрыто, голос изменен.

В видеозаписи говорится: "Мы официально берем на себя ответственность за инцидент на латвийско-белорусской границе в Каплавской волости Краславского края. Мы подтверждаем, что в ночь с 5 на 6 октября группа из трёх активистов "Чёрных русов" пересекла границу и вступила в столкновение с латвийскими военнослужащими. Затем они повторно проникли на территорию Латвии вблизи деревни Матулишки, похитили камеры видеонаблюдения, повредили оборудование и остались незамеченными".

Также заявляется, что "Чёрные русы" будут продолжать диверсии против соседних с Беларусью государств.

"Это была лишь проверка латвийцев, которую они не прошли. Вскоре вы увидите нечто подобное и на других участках нашей границы. Европейский Союз и НАТО – это колосс на глиняных ногах, который падет после нашего первого удара", – заявил Неман.

Директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций Янис Сартс подчеркивает: такой группировки не существует, а то, что происходит на границе, является информационной операцией, проводимой спецслужбами.

По его словам, в Беларуси и России подобные независимые группировки вообще не могут существовать.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.

Правительство Латвии на прошлой неделе приняло решение продлить операцию по противодействию нелегальной миграции Vilkatis до 31 декабря.