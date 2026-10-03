В Испании тысячи людей вышли на улицы из-за кризиса с арендой жилья

Тысячи протестующих вышли на улицы по всей Испании, требуя усиления защиты прав арендаторов после того, как в пятницу правительству не удалось добиться одобрения парламентом чрезвычайного закона о жилье.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В субботу в таких городах, как Мадрид, Валенсия и Барселона, ожидается около 50 запланированных маршей. Некоторые из них уже начались.

"На улицах царит большое возмущение", – заявил представитель Союза арендаторов Валенсии, где демонстрация уже началась. В городе произошли столкновения между некоторыми протестующими и полицией. Несколько протестующих бросали предметы в полицейских, которые в ответ применили резиновые пули.

Меры, предложенные левым коалиционным правительством Педро Санчеса в пятницу, стали реакцией на общественный резонанс, вызванный выселением в прошлом месяце 87-летней женщины из её квартиры из-за того, что она не смогла оплатить резкое повышение арендной платы.

Её выселение спровоцировало общенациональные протесты по всей Испании, во время которых демонстранты требовали снижения арендной платы, прекращения выселений и запрета инвестиционным фондам на покупку недвижимости.

В пятницу вечером Мадридский союз арендаторов заявил, что, хотя предложенные правительством меры являются недостаточными, отклонение предложенного законодательства "усугубляет жилищный кризис, который обходится рабочему классу жизнью".

Поражение Санчеса в Конгрессе в пятницу усиливает спекуляции о том, что он может объявить досрочные выборы, которые должны были состояться только следующим летом.