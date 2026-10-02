Премьер Испании рассматривает возможность досрочных выборов

Премьер-министр Испании Педро Санчес может объявить досрочные выборы после того, как в пятницу парламент отклонил два ключевых законопроекта правительства, касающихся жилищной политики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Правительство Санчеса обнародовало эти законопроекты во вторник с целью ограничения спекулятивных практик, продления до 2030 года защиты уязвимых арендаторов от выселения и автоматического продления действующих договоров аренды – это стало следствием общенациональных демонстраций, состоявшихся после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры, в которой она проживала с 1956 года.

Сначала казалось, что в парламенте есть достаточная поддержка для принятия по крайней мере одного декрета. Однако поздно вечером в четверг каталонская сепаратистская партия Junts, защищающая права арендодателей, объявила, что выступит против обеих мер, чем обеспечила их отклонение.

Санчес отреагировал на шаг Junts, заявив, что не отзовет законопроекты, и назвав парламентское голосование переломным моментом. "Настал час истины", – заявил он, добавив, что депутаты обязаны отдать "голоса, которые определят их в глазах будущих поколений".

Накануне парламентского заседания источники в правительстве сообщили испанской газете El País, что Санчес склоняется к объявлению досрочных выборов. В интервью радиостанции Cadena SER вице-премьер Йоланда Диас отметила, что беседовала с Санчесом и не исключила возможности досрочных выборов.

Текущий законодательный срок парламента должен истечь следующим летом, и всё чаще звучат предположения, что премьер-министр – который находится под давлением из-за продолжающегося миграционного кризиса в Сеуте, а также из-за коррупционных дел, к которым причастны члены его семьи и близкие политические союзники, – может искать подходящий момент для объявления досрочных выборов.

Поскольку жилищный вопрос по-прежнему остаётся одним из главных источников беспокойства испанцев, Санчес, по-видимому, намерен попытаться воспользоваться недовольством населения, представляя оппозицию как препятствие для разрешения кризиса.

В последние годы Испания ввела ряд мер, направленных на увеличение доступного жилья и ограничение роста арендной платы, однако стоимость жилья остается одной из главных политических и социальных проблем.

Частично в росте цен и сокращении предложения жилья для местных жителей обвиняют краткосрочную туристическую аренду, в частности через Airbnb, а также инвестиционные фонды.

Напомним, в начале 2025 года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретённую нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.